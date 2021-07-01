Угорщина на місяць закриває два пункти пропуску на кордоні з Україною

З 2 липня Угорщина на місяць закриє два пункти пропуску на кордоні з Україною. Не працюватимуть пункти "Косино" і "Дзвінкове" (з української сторони).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ .

Повідомляється, що Головне управління поліції Угорщини повідомило Україну про тимчасове обмеження пропуску через кордон.

Зокрема, з 2 по 30 липня 2021 року угорська сторона припинить пропускати на свою територію людей та транспортні засоби через пункти пропуску "Барабаш" (з української сторони - "Косино") та "Лонья" (з української сторони "Дзвінкове").

Відомство просить врахувати цю інформацію при плануванні зарубіжних поїздок. На кордоні з Угорщиною працюватимуть автомобільні пункти пропуску "Чоп", "Вилок"та " Лужанка".