Угорщина розширить комендантську годину та закриє ресторани

Угорщина закриє загальноосвітні школи, університети та ресторани і планує запровадити розширену нічну комендантську годину. Причиною став ріст нових випадків коронавірусу.
Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає угорське видання 444.hu.
Орбан сказав, якщо парламент затвердить у вівторок надзвичайні повноваження уряду, то нові обмеження будуть введені на наступні 30 днів. Більшість в угорському парламенті складає партія Орбана.
Уряд Угорщини планує ввести комендантську годину з 20:00 до 5:00. Ресторани закриються для відвідувачів, можлива тільки доставка їжі.
Магазини і перукарні повинні закритися о 19:00. Тренажерні зали, криті басейни, музеї, театри, зоопарки - не працюватимуть.
Навчання у вищих навчальних закладах буде проходити тільки дистанційно, те ж стосується навчання у школах для учнів-старшокласників.
Ясла, дитячі садки і деякі школи залишаться відкритими для дітей, молодших за 14 років.
Нагадаємо, ЄС допускає обмежену закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID-19.
Раніше повідомлялося, що Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, але Брюссель пригрозив їй заходами.