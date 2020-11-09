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Угорщина розширить комендантську годину та закриє ресторани

Будапешт, Понеділок 09 листопада 2020 13:54
Угорщина розширить комендантську годину та закриє ресторани
Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Угорщина закриє загальноосвітні школи, університети та ресторани і планує запровадити розширену нічну комендантську годину. Причиною став ріст нових випадків коронавірусу.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, передає угорське видання 444.hu.

Орбан сказав, якщо парламент затвердить у вівторок надзвичайні повноваження уряду, то нові обмеження будуть введені на наступні 30 днів. Більшість в угорському парламенті складає партія Орбана.

Уряд Угорщини планує ввести комендантську годину з 20:00 до 5:00. Ресторани закриються для відвідувачів, можлива тільки доставка їжі.

Магазини і перукарні повинні закритися о 19:00. Тренажерні зали, криті басейни, музеї, театри, зоопарки - не працюватимуть.

Навчання у вищих навчальних закладах буде проходити тільки дистанційно, те ж стосується навчання у школах для учнів-старшокласників.

Ясла, дитячі садки і деякі школи залишаться відкритими для дітей, молодших за 14 років.

Нагадаємо, ЄС допускає обмежену закупівлю Угорщиною російської вакцини від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова купити російську вакцину від COVID-19, але Брюссель пригрозив їй заходами.

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