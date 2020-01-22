У Світовому банку очікують ухвалення Радою закону про залізничний транспорт

Фото: Світовий банк (vsemirnyjbank.org)

Документом імплементуються 7 директив і 4 регламенти, що передбачені Угодою про асоціацію з ЄС

У Світовому банку очікують ухвалення Верховною радою закону про залізничний транспорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Зокрема, 21 січня міністр інфраструктури України Владислав Криклій зустрівся із лідером програм з інфраструктури та сталого розвитку СБ в Білорусі, Молдові та Україні Ель-Хіфнаві Бахером. Сторони обговорили питання залучення міжнародної технічної допомоги для реформи "Укрзалізниці" та формування в Україні конкурентного ринку залізничних послуг.

"Сторони відзначили важливість якнайшвидшого ухвалення Верховною радою України проекту закону "Про залізничний транспорт України" №1196-1, яким імплементуються 7 директив і 4 регламенти, що передбачені Угодою про асоціацію між Україною і ЄС", - підкреслюється у повідомленні.

У свою чергу, Бахер повідомив, що залучення міжнародної технічної допомоги є важливим для реформи УЗ, створення умов для розвитку конкурентного середовища на ринку залізничних перевезень з урахуванням основних вимог законодавства Євросоюзу і кращого світового досвіду.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у кінці грудня схвалив законопроект про створення Національної комісії у сфері транспорту.

Як писало РБК-Україна раніше, АТ "Укрзалізниця" планує у цьому році підвищити тарифи на пасажирські перевезення. Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів Інтерсіті +.

Зазначимо також, за 2018 рік УЗ підвищила тарифи на пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні. Водночас компанія не змогла підвищити ціни на квитки у 2019 році.