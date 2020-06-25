Також угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на будівництво дороги
Угорщина готова допомогти Україні в боротьбі з паводками, що утворилися в західних областях. Також країна запропонувала фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області.
Про це заявив міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сійярто на брифінгу.
Сійярто зазначив, що угорська сторона запропонувала 50 млн доларів на дороги.
"Ми дуже сподіваємося, що ці гроші будуть використані і дороги будуть побудовані", - сказав він.
Міністр зазначив, що уряд Угорщини розробив ряд заходів для боротьби проти паводків.
"Якщо Угорщина може допомогти, ми готові це зробити", - додав він.
Нагадаємо, зараз західні області України страждають від сильних паводків, які утворилися через значні дощі. Зокрема, мешканців Львова просять у найближчі дні утриматись від поїздок в Карпати.
Зазначимо, уряд України виділить понад 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.
Крім того, на Дністрі очікується максимальний паводок, рівень води на Прикарпатті може піднятися до 9 метрів.
Автор: Анастасия Рокитна