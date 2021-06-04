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Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО та ЄС

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Будапешт, П'ятниця 04 червня 2021 09:43
Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО та ЄС Фото: голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш (facebook com gergely gulyas1)
Автор: Анастасія Рокитна

Угорщина заявила про готовність підтримати вступ України в НАТО та ЄС. А також нагадала українській стороні про питання угорської нацменшини.

Про це голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив в коментарі виданню Varosh.

За його словами, у питанні угорської нацменшини країна хоче знайти компроміс з українською державою. Гуйяш вважає що двомовна освіта могла б стати цим компромісом.

"Я думаю, що це може бути плідно для обох держав, тому що ми готові підтримувати інтеграцію України до НАТО і Європейського Союзу, бо це, на мою думку, також є в наших інтересах", - заявив він.

Представник Угорщини зазначив, територіальна цілісність України має бути гарантована, і останні роки позиція Угорщини є чіткою - Росія повинна поважати територіальну цілісність України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше в Києві відбулось перше засідання Міжвідомчої комісії України і Угорщини з питань освіти. Країни обговорили проблему навколо закону про освіту.

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