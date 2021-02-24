Україна та Угорщина вперше на рівні комісії обговорять закон про освіту

Сьогодні в Києві відбудеться перше засідання Міжвідомчої комісії України та Угорщини з питань освіти. Ця комісія обговорює імплементацію закону про освіту.

Про це у Facebook повідомила посол України в Угорщині Любов Непоп.

"Сьогодні в Києві відбудеться установче засідання українсько-угорської Міжвідомчої групи з питань освіти, щоб обговорити питання імплементації освітнього законодавства України. Чекаємо на угорську делегацію для конструктивної розмови", - зазначила Непоп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Угорщина створять робочу групу щодо впровадження закону про освіту. Зокрема, Будапешт намагається відстояти викладання угорською мовою в школах на Закарпатті, де проживають етнічні угорці.

"Це питання 40 шкіл, що працюють у поселеннях з населенням менше 50 тисяч. Питання кількості годин угорської мови. Отримали обіцянку, що це буде конструктивно вирішено, якщо зможемо знайти рішення, то наші відносини просунуться вперед", - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

У президента Володимира Зеленського заявили, що готують "джентельменську угоду" з Будапештом.