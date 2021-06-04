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Орбан хоче зустрітись з Зеленським. Рішення за Україною

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Будапешт, П'ятниця 04 червня 2021 09:21
Орбан хоче зустрітись з Зеленським. Рішення за Україною Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook com orbanviktor1)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Рішення має прийняти українська сторона.

Про це голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив в коментарі виданню Varosh.

Він назвав Україну важливим сусідом Угорщини. За його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.

"Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським" - заявив Гуйяш.

За його словами, Угорщина очікує від України забезпечення ключових прав угорської громади, особливо право на освіту рідною мовою.

Нагадаємо, голови урядів Польщі, Словаччини і Угорщини на засіданні в форматі Вишеградської групи висловили солідарність з Чехією в ситуації навколо вибухів у Врбетіце. Також вони засудили дії Росії щодо висилки дипломатів.

Однак, пізніше стало відомо, що Угорщина заблокувала більш жорстку заяву Вишеградської групи по Росії.

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