Угорщина не блокуватиме санкції проти РФ, - Орбан

Про це повідомив РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, якого цитує Reuters.

"Угорщина ясно дала зрозуміти, що ми підтримуємо всі санкції, ми нічого не блокуватимемо, тому те, про що можуть домовитися прем'єр-міністри Європейського союзу, ми приймаємо та підтримуємо. Настав час об'єднатися, це війна", - сказав він, додавши, що мирні зусилля є найважливішими.

Варто зазначити, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкинув звинувачення щодо блокування відключення РФ від SWIFT.

Нагадаємо, Німеччина підтримала відключення Російської Федерації від міжнародної банківської системи SWIFT. Таким чином, всі країни ЄС підтримали даний крок проти РФ.