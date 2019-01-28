В Угорщині на заводі Audi майже 10 тис. співробітників влаштували страйк

Працівники вимагають підвищення заробітної плати на 18%

На заводе автопроизводителя Audi в венгерском Дьере около 9 тыс. 300 сотрудников присоединились к забастовке из-за условий оплаты труда. Об этом заявили в профсоюзе AHFSZ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, 28 января состоялось собрание при участи 4 тыс. 500 сотрудников завода, на котором была выражена поддержка забастовке.

Также отмечается, что забастовка привела к остановке производства на главном заводе Audi в Германии.

Отметим, Audi предложила общее повышение заработной платы на 20% в течение этого года и следующего, но профсоюз желает немедленного повышения на 18%.

Ранее РБК-Украина писало, что в Новой Зеландии около 7 тыс. врачей объявили забастовку, потому что не довольны условиями труда молодых специалистов.

Также сообщалось о забастовках в аэропортах Германии, сотрудники которых требовали повышения оплаты труда.