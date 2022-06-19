В Угорщині похизувалися безперебійним газопостачанням з Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярта в ефірі Radio Kossuth.

"Коли з'явилися новини про те, що "Газпром" припинить постачання до деяких країн, я поговорив з генеральним директором компанії та віце-прем'єром Росії з енергопостачання, які запевнили, що вони виконають свої контрактні зобов’язання перед Угорщиною", - сказав міністр закордонних справ Петер Сійярто.

При цьому голова МЗС Угорщини додав, що "як і багато інших західноєвропейських компаній, MVM платить за природний газ так, як цього вимагає постачальник".

За його інформацією, Угорщина має довгостроковий контракт на закупівлю газу з "Газпромом" терміном на 15 років.

Постачання природного газу до Угорщини та енергопостачання країни загалом повністю забезпечені.

"Природний газ та сира нафта також надходили щодня на договірній, плановій, безперебійній та безперебійній основі", - сказав Сійярто.