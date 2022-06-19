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В Венгрии похвастались бесперебойным газоснабжением из России

Новина українською →
Украина, Воскресенье 19 июня 2022 18:34
В Венгрии похвастались бесперебойным газоснабжением из России Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr.by/us/of state)
Автор: Евгений Прокопенко

В России пообещали и в дальнейшем обеспечивать стабильное газоснабжение в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера сийярта в эфире Radio Kossuth.

"Когда появились новости о том, что "Газпром" прекратит поставки в некоторые страны, я поговорил с генеральным директором компании и вице-премьером России по энергоснабжению, которые заверили, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией", - сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии добавил, что "как и многие другие западноевропейские компании, MVM платит за природный газ так, как этого требует поставщик".

По его информации, Венгрия имеет долгосрочный контракт на закупку газа с "Газпромом" сроком на 15 лет.

Поставки природного газа в Венгрию и энергоснабжение страны в целом полностью обеспечены.

"Природный газ и сырая нефть также поступали ежедневно на договорной, плановой, бесперебойной и бесперебойной основе", - сказал Сийярто.

Напомним, Венгрия отказалась поддержать эмбарго на российскую нефть, пока ЕС не предоставит его стране финансовые гарантии.

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