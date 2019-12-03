В Угорщині заперечують, що просили РФ "допомогти в захисті" нацменшин в Україні

Державні Збори Угорщини не зверталися до Росії з проханням об'єднати зусилля щодо "захисту прав мовних меншин" в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Міністерства зовнішніх справ України Катерини Зеленко.

Вона повідомила, що українське посольство в Будапешті звернулося до угорської сторони для перевірки зазначеної інформації.

"З огляду на те, що Державні Збори Угорщини не ухвалювали таких заяв, вони ані усно, ані письмово не могли передавати таку інформацію в ході угорсько-російських переговорів на рівні парламентів", - йдеться в повідомленні.

В МЗС наголошують, що Україна та Угорщина є країнами-партнерами, які здатні самостійно, шляхом діалогу і консультацій знайти рішення для всіх питань, в тому числі і тих, щодо яких маємо різні підходи.

"Віримо, що Угорщина, яка як член ЄС і НАТО нас підтримує в протидії російській агресії, не укладатиме альянсів з агресором проти України і також відреагує на появу цієї інформації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламент Угорщини направив Держдумі Російської Федерації прохання об'єднати зусилля щодо "захисту прав мовних меншин" в Україні.

Раніше повідомлялося, що послу Угорщини в Україні Іштвану Ійдярто вручили ноту протесту через його заяви про автономію угорської національної меншини в Україні та про блокування діяльності Комісії Україна-НАТО.