В Угорщині обіцяють фінансові стимули для посилення народжуваності

Прем'єр Орбан обіцяє кредитні пільги сім’ям та пільгові канікули для матерів

В Венгрии намерены ввести финансовые стимулы для семей, чтобы повысить рождаемость в стране. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Орбана, венгерское правительство предложит налоговые и кредитные льготы семьям с минимум двумя детьми для покупки домов, субсидии для приобретения автомобилей и налоговые каникулы для женщин, которые имеют четырех и более детей.

"Все меньше детей рождается в Европе. Для Запада ответом является иммиграция", - заявил премьер Венгрии.

Как отмечает издание, его заявление прозвучало на фоне намерений партии Орбана "Фидес" принять участие в венгерских выборах и выборах в Европейский парламент в этом году.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с американскими дипломатами отказался усилить давление на Китай и Россию. Помощники Орбана отметили, что он хочет сохранить Венгрию в НАТО и пользоваться всеми преимуществами членства, однако категорически выступает против политики США в отношении давления на Китай и Россию.