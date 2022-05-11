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В Угорщині назвали умови, за яких підтримають ембарго на російську нафту

Фото: глава МЗС Петер Сійярто Угорщини (flickr)
Автор: Наталія Юрченко

Угорщина вважає реальним введення ембарго на російську нафту. Однак країна озвучила Євросоюзу ряд умов, за яких зможе підтримати цю заборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Петра Сійярто в Facebook.

Міністр знову підкреслив, що відмова від російської нафти завдасть величезної шкоди економіці Угорщини і зруйнує енергетичну безпеку країни. За його словами, після введення ембарго ціни на мазут можуть зрости на 50-60%, що в свою чергу спричинить зростання цін на продукти.

Глава МЗС вимагає від ЄС надати рішення, зокрема економічну допомогу для відновлення і компенсацію.

"Ми чекаємо пропозицій не тільки по реконструкції наших НПЗ на сотні мільйонів доларів, не тільки по збільшенню пропускної здатності нафтопроводу в Угорщину через Хорватію на сотні мільйонів доларів, але і на майбутнє економіки. Нафтове ембарго вимагає програми модернізації структури угорського енергопостачання, яка буде коштувати близько декількох мільярдів євро", - заявив Сійярто.

Він зазначив, що уряд Угорщини цього тижня надасть свої пропозиції Євросоюзу.

Раніше вже повідомлялося, що Єврокомісія може виплатити Угорщині компенсацію за підтримку нафтового ембарго.

При цьому прем'єр країни Віктор Орбан категорично відмовляється підтримувати шостий пакет санкції проти Росії, назвавши ембарго "атомною бомбою" для Угорщини.

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НафтаУгорщинаЕвросоюзСанкції проти Росії