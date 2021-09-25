RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Угорщині автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою: п'ятеро людей загинули

Автор: Наталья Скороход

В Угорщина мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку на великій швидкості. В результаті загинули п'ятеро людей, серед них були жителі Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мukachevo.net

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в районі угорського міста Абонь. На 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок мікроавтобус на великій швидкості в'їхав в задню частину вантажівки.

Відомо, що в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством. Всі вони загинули на місці трагедії.

Також повідомляється, що водій вантажівки майже не постраждав. Він зупинився на дорозі в очікуванні руху транспорту, який стояв попереду та відчув сильний удар ззаду. Після цього водій вийшов з вантажівки, аби дізнатися, що сталося, але, на жаль, вже нічим не зміг допомогти тим, хто знаходився в мікроавтобусі.

Розслідування обставин ДТП триває.

Нагадаємо, що у Польщі сталася аварія з автомобілем, в якому перебували українці. В результаті загинув один чоловік.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаДТП