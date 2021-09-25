В Угорщині автобус з українцями зіткнувся з вантажівкою: п'ятеро людей загинули

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася вчора в районі угорського міста Абонь. На 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок мікроавтобус на великій швидкості в'їхав в задню частину вантажівки.

Відомо, що в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством. Всі вони загинули на місці трагедії.

Також повідомляється, що водій вантажівки майже не постраждав. Він зупинився на дорозі в очікуванні руху транспорту, який стояв попереду та відчув сильний удар ззаду. Після цього водій вийшов з вантажівки, аби дізнатися, що сталося, але, на жаль, вже нічим не зміг допомогти тим, хто знаходився в мікроавтобусі.

Розслідування обставин ДТП триває.