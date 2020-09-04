Угорський політик не зміг потрапити в Україну: МЗС назвало причину

Цього тижня державний секретар Канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Янош Потапа не зміг потрапити в Україну, щоб взяти участь у відкритті школи у Закарпатській області. Причина цьому - закриття українського кордону для іноземців.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України.

"Неможливість в'їзду пов'язана з введеними урядом України обмеженнями на в'їзд іноземців у контексті протидії пандемії коронавірусу, що добре відомо угорській стороні й не носить політичного характеру", - наголосили у відомстві.

Зазначимо, нещодавно сайт угорської меншини Karpatalja поширив заяву угорського консула Ласло Куті про те, що Київ нібито відмовився зробити виняток для урядової делегації з Будапешта та пропустити її в Україну. В МЗС назвали висловлювання консула неприпустимими.

"Така риторика дипломата свідчить про неповагу до законів країни перебування і свідомо вводить в оману громадськість, не сприяючи нормалізації українсько-угорських відносин. Ми очікуємо, що будуть зроблені відповідні висновки", - заявили в МЗС.

Міністерство вирішило запросити на розмову посла Угорщини в Україні.

Нагадаємо, наприкінці серпня український уряд ухвалив рішення закрити державний кордон для іноземних громадян.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову відкриття кордону для іноземців.