Винищувачі НАТО чотири рази піднімали на перехоплення російських літаків

Ілюстративне фото (ac.nato.int)

Зокрема, винищувачі піднімали на перехоплення транспортних літаків Ан-26 та одного Іл-18.

Винищувачі НАТО, які захищають повітряний простір країн Балтії, минулого тижня чотири рази піднімали на перехоплення російських літаків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, натівські літаки вилітали на ідентифікацію російських винищувачів Су-35, Су-27, що супроводжували російські пасажирські літаки Ту-134 двічі - 11 і 12 березня.

Крім того, 13 і 14 березня винищувачі піднімали на перехоплення російських транспортних літаків Ан-26 та одного Іл-18.

Повітряний простір Литви, Латвії та Естонії захищають нині польські винищувачі з литовської авіабази в Шяуляй та німецькі машини в естонській базі Емарі.

Від початку року, коли польські F-16 взяли на себе чотиримісячну місію з патрулювання повітряного простору країн Балтії, зареєстровано кільканадцять інцидентів за участі російських літаків, в основному військових машин.

Раніше влада Латвії заявила, що три російських військових літаки у вівторок, 12 березня, були помічені поблизу кордону Латвії.

РБК-Україна писало, що Норвегія заявила, що має електронні докази втручання Росії у роботу системи глобального позиціонування (GPS) протягом навчань НАТО восени 2018 року і вимагає пояснень від Росії.