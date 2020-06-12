Угорська партія України вважає компромісним варіант створення Берегового району

Фото: Йосип Борто (facebook.com/zakrada.gov.ua)

У новому Берегівському районі буде проживати менше угорців, ніж до децентралізації

Угорська партія України (КМКС) вважає компромісними варіант поділу на райони Закарпаття запропонований Кабінетом міністрів. В результаті розділу з Берегівського та Виноградівського районів буде створено один з центром у Берегові.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Конфліктний район: чому на Закарпатті загострився "угорський питання".

Як зазначив заступник голови Закарпатської облради депутат від КМКС Йосип Борто, новий район не буде "угорським", так як загальна кількість угорців у ньому складатиме близько 40% населення.

"Це буде не "угорський район", як про це говорять, це буде район з центром у Берегові. Зараз Берегівський район - єдиний з нинішніх 13 районів Закарпаття, в якому угорці складають більшість населення - 76%. Тепер такого району не буде взагалі. І у всіх районах Закарпаття, де компактно проживають угорці, їх відсотковий вагу після реформи зменшиться", - розповів Борто.

При цьому в КМКС відзначили, що просили зберегти район з центром у Берегові, тому такий варіант від Кабміну вважають компромісним.

"Наша прохання стосувалася того, щоб зберегти район з центром у Берегові, щоб об'єднати в ньому ті ВІДГ, в яких угорці складають більшість. Але щоб всі проживають на Закарпатті угорці опинилися в складі одного району, - це нереально, і ми цього не просили і тим більше не вимагали. Нинішній варіант від уряду виглядає компромісним", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ розповсюдили інформацію, що на Закарпатті буде створено Берегівський район нібито в рамках домовленостей між Україною та Угорщиною. Домовленості нібито були досягнуті під час візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в Будапешт. При цьому питання національних меншин є головною причиною блокування Угорщиною вступу України в НАТО.

Раніше РБК-Україна писало, що Кулеба спростував інформацію про те, що створення Берегового району пов'язане з домовленостями між Україною та Угорщиною.

Також повідомлялося, що наприкінці травня глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт чекає вирішення питань мови та освіти угорської нацменшини.

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Автор: Игорь Литвиненко