Кулеба про Берегово: жодні перемовини про "національні" райони не ведуться

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Створення Берегівського району не є домовленістю з Угорщиною

Створення Берегівського району в рамках реформи децентралізації не пов'язане з переговорами між Україною та Угорщиною. Україна не створюватиме жодних "національних" районів на вимогу інших держав.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Так, Кулеба заперечив інформацію про те, що Берегівський район створюється на догоду Угорщини та для поліпшення відносин між Києвом та Будапештом.

"Берегівський район вже давно існує. Наразі йдеться лише про приєднання до нього Виноградівського району в межах реформи. Рішення про приєднання цього району ухвалювало не МЗС", - написав він.

Як стверджує міністр, жодних зобов'язань про створення "національних" районів під час візиту до Угорщини він не брав, і взагалі МЗС не веде таких переговорів з жодною країною.

"Такі перемовини суперечили би Конституції, законодавству та національним інтересам України", - зазначив Кулеба.

Він пояснив, що українські дипломати справді працюють над покращенням відносин з Угорщиною, шукаючи компроміси, але не перетинаючи "червоні лінії", які б нашкодили суверенітету України. Однією з цих "червоних ліній" є закон про освіту, на зміні якого наполягає Будапешт.

"Жодна іноземна держава не має права диктувати Україні у який спосіб організовувати громади, райони чи області. Для нас абсолютно неприйнятними є будь-які втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - підкреслив глава МЗС.

Зазначимо, нещодавно ряд ЗМІ поширили інформацію про те, що в Закарпатській області буде створено Берегівський район нібито в рамках домовленостей між Україною та Угорщиною. Домовленості нібито були досягнуті під час візиту Кулеби в Будапешт.

Додамо, в під час зустрічі Кулеби та глави МЗС Угорщини було озвучено умову розблокування засідань Україна-НАТО, які вже декілька років блокує Будапешт.

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Автор: Дмитро Левицький