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В Італії число заражених коронавірусом перевищило 100

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 12:28
В Італії число заражених коронавірусом перевищило 100
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Підтверджено ще 34 випадки коронавірусу

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Італії різко зросла та станом на зараз перевищує 100. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BNO News, яке відстежує поширення коронавірусу.

Так, зранку неділі, 23 лютого, в Італії підтвердили ще 34 випадки зараження коронавірусом COVID-2019. Загальна кількість підтверджених заражених коронавірусом становить 113.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число заражених коронавірусом на півночі Італії зросло до 79. У зв'язку зі зростанням кількості хворих новим коронавірусом італійський уряд вирішив обмежити свободу пересування в 11 муніципалітетах країни. Мешканцям цих регіонів заборонили покидати свої міста.

Крім того, станом на 23 лютого в Італії зафіксовано 2 смерті від коронавірусу. У п'ятницю, 21 лютого, в лікарні регіону Венето, помер чоловік 78 років на ім'я Андріано Тревізан. Другою жертвою вірусу COVID-19 стала мешканка Ломбардії.

Також РБК-Україна писало, що у ВООЗ стурбовані кількістю випадків зараження коронавірусом у світі без чіткого зв'язку з Китаєм. Головною проблемою, наголосили у ВООЗ, залишається поширення коронавірусу у країнах зі слабкими системами охорони здоров'я.

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