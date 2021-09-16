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Венеціанська комісія приступила до аналізу проекту закону про олігархів за запитом Ради

Автор: Наталія Гурковська

Венеціанська комісія приступила до перевірки та аналізу проекту закону про олігархів за запитом Верховної ради України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт комісії.

"Листом від 10 вересня 2021 року спікер Верховної ради України Дмитро Разумков запросив висновок Венеціанської комісії щодо законопроекту "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархи)", - сказано в повідомленні комісії в розділі "Запити думки комісії".

Нагадаємо, проект закону про олігархів викликав критику 4 з 5 парламентських фракцій, які підтримали ідею омбудсмена спрямувати цей проект до Венеціанської комісії.

Причина - неконституційність норм цього законопроекту і порушення ним базових прав людини.

10 вересня голова Верховної ради Дмитро Разумков направив законопроект №5599 про олігархів до Європейської комісії "За демократію через право"(Венеціанську комісію).

Це рішення привітали в Консультаційній місії ЄС при Україні та європейські дипломати та експерти під час форуму YES в Києві.

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Дмитро Разумков