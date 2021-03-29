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Україна звернулася в Венеційську комісію щодо Вищої ради правосуддя

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 16:48
Україна звернулася в Венеційську комісію щодо Вищої ради правосуддя Фото: Венеційська комісія надасть висновки щодо ВРП (facebook.com highcouncilofjustice)
Автор: Дмитро Левицький

Голова Верховної ради Дмитро Разумков попросив Венеційську комісію про терміновий висновок. Венеційську комісію просять оцінити законопроекти щодо Вищої ради правосуддя.

Про це повідомила Венеційська комісія на сторінці у Twitter.

Разумков попросив про терміновий висновок щодо проекту змін порядку обрання членів Вищої ради правосуддя, а також щодо діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП.

"Від України надійшов запит голови Верховної ради щодо надання термінового висновку щодо проєкту змін порядку обрання/призначення членів ВРП та щодо діяльності дисциплінарних інспекторів ВРП", - заявили у комісії.

Нагадаємо, у березні країни G7 закликали Україну відкласти обрання нових членів Вищої ради правосуддя до того, як буде змінено процедуру. Однак з'їзд суддів, попри всі рекомендації, все ж обрав чотирьох нових членів ВРП.

У лютому президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроекти про інспекторів Вищої ради правосуддя. У парламенті було зареєстровано проекти законів №№5067-5069.

Також РБК-Україна писало, що парламент хоче передати Вищій раді правосуддя частину повноважень Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Рада хоче передати ВРП повноваження щодо добору суддів.

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