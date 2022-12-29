Венецианская комиссия изменила решение по реформе КС после заявления послов G7, - Маслов

Венецианская комиссия, которая давала Украине рекомендации, касаемые реформы Конституционного суда, изменила их после заявлений послов G7.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов в интервью РБК-Украина .

Ранее сообщалось, что Верховная Рада во втором чтении приняла Закон об отборе судей в КСУ. При этом, в своем решении депутаты руководствовались, в том числе, рекомендациями Венецианской комиссии. Однако, через несколько дней после подписания Закона об отборе судей, Венецианская комиссия опубликовала более жесткие рекомендации, в частности, о седьмом независимом члене Совещательной группы экспертов.

По мнению, Маслова, комиссия поменяла свое решение относительно рекомендаций, в том числе, после заявлений послов G7.

"Мое личное мнение – они изменили свою позицию, поддавшись определенному влиянию. Этому предшествовало заявление послов G7, разного рода публикации и т.п", – сказал Маслов.

Чем руководствовались послы G7, оказывая возможное влияние на комиссию, Маслову неизвестно.

"Не могу говорить о конкретной цели. Могу лишь сказать, что, изменяя свое заключение, Венецианская комиссия очевидно руководствовалась определенными мотивами", – добавил глава комитета.