Венецианская комиссия изменила решение по реформе КС после заявления послов G7, - Маслов
Венецианская комиссия, которая давала Украине рекомендации, касаемые реформы Конституционного суда, изменила их после заявлений послов G7.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по правовой политике Денис Маслов в интервью РБК-Украина.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада во втором чтении приняла Закон об отборе судей в КСУ. При этом, в своем решении депутаты руководствовались, в том числе, рекомендациями Венецианской комиссии. Однако, через несколько дней после подписания Закона об отборе судей, Венецианская комиссия опубликовала более жесткие рекомендации, в частности, о седьмом независимом члене Совещательной группы экспертов.
По мнению, Маслова, комиссия поменяла свое решение относительно рекомендаций, в том числе, после заявлений послов G7.
"Мое личное мнение – они изменили свою позицию, поддавшись определенному влиянию. Этому предшествовало заявление послов G7, разного рода публикации и т.п", – сказал Маслов.
Чем руководствовались послы G7, оказывая возможное влияние на комиссию, Маслову неизвестно.
"Не могу говорить о конкретной цели. Могу лишь сказать, что, изменяя свое заключение, Венецианская комиссия очевидно руководствовалась определенными мотивами", – добавил глава комитета.
Напомним, 7 декабря трое судей КСУ подали заявление об отставке со своих должностей. После этого они были уволены.
Позже сообщалось, что послы стран "Большой семерки" приняли во внимание отставку судей КСУ. Там отметили, что для назначений на должность судьи необходимо принятие нового порядка отбора.
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