У Венесуелу прибула перша партія гуманітарної допомоги

Вантажівка з гуманітарною допомогою прибула з території Бразилії

В Венесуэлу через границу с Бразилией прибыл первый грузовик с гуманитарной помощью для венесуэльцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу венесуэльского журналиста Габриэля Бастидаса в Twitter.

Посол Венесуэлы в Бразилии Мария Беландриа, которая была назначена лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, заявила, что первый грузовик с гуманитарной помощью для венесуэльцев пересек бразильскую границу и прибыл в Венесуэлу.

"Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересек границу. Это большая победа, которая была достигнута венесуэльцами совместно с США и Бразилией", - заявила в Беландриа.

Кроме того, прибытие гуманитарной помощи в Венесуэлу подтвердил и лидер венесуэльской оппозиции Гуайдо.

Напомним, ранее сообщалось, что на границе Венесуэлы с Колумбией возникли столкновения между военными и местными жителями, которые пытались сделать возможной доставку гуманитарной помощи в страну. Жители заблокировали мост, который соединяет две страны. Военные применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Добавим, что в венесуэльском районе Сан-Франсиско-де-Бруани военные открыли огонь по коренным жителям, которые пытались помешать их проезду к границе с Бразилией. В результате инцидента погибли 2 человека, еще 14 получили огнестрельные ранения.