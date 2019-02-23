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У Венесуелі виникли сутички між цивільними та військовими

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 17:25
У Венесуелі виникли сутички між цивільними та військовими
Ілюстративне фото (AFP)

Військові намагаються завадити ввезенню в Венесуелу гуманітарної допомоги з території Куби

На кордоні Венесуели з Кубою виникли сутички між військовими та місцевими жителями, які підтримують лідера опозиції Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, венесуельські військові, які підтримують президента Венесуели Ніколаса Мадуро, заблокували кордон з Колумбією, щоб завадити доставці гуманітарної допомоги в країну.

Зазначається, що у прикордонному місті Уренья місцеві жителі заблокували міст, який з'єднує країни, щоб зробити можливою доставку гуманітарної допомоги з Колумбії. Щоб розблокувати міст військові застосували проти цивільного населення сльозогінний газ та гумові кулі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у венесуельському районі Сан-Франсиско-де-Бруани військові відкрили вогонь по корінним жителям, які намагалися завадити їх проїзду до кордону з Бразилією. В результаті інциденту загинули 2 людини, ще 14 отримали вогнепальні поранення.

Крім того, в місті Санта-Елена-де-Уайрен Національна гвардія Венесуели застосувала сльозогінний газ проти представників корінної індіанської народності пемон.

Додамо, радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон зажадав від військових Венесуели дозволити постачання гуманітарної допомоги в країну, закликавши їх виконати свій обов'язок по захисту мирних громадян.

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