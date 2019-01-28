Венесуелу залишають тисячі людей на тлі нової кризи, - ВВС

Багато жителів країни тікають до сусідньої Колумбії

В Венесуэле тысячи жителей страны вынуждены покинуть страну на фоне политического кризиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Сообщается, что многие бегут в соседнюю Колумбию, незаконно пересекая границу, без каких-либо выездных документов и паспортов.

При этом люди покидают страну не только на фоне глубочайшего политического кризиса, но и гуманитарного.

"Мне пришлось оставить мать и семью. Ситуация ужасная. Все это только для того, чтобы найти еды и идти дальше, потому что ничего в Венесуэле нет", - рассказывает девушка, решившая покинуть Венесуэлу.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который объявил себя временным президентом, призвал к новым протестам. В своем заявлении Гуайдо подчеркнул, что сторонникам оппозиции необходимо устроить акции против правительства и президента Николаса Мадуро 30 января по всей Венесуэле. Кроме того, он призвал Лондон не выдавать "нелегитимному и клептократическому режиму" золотые резервы страны, которые составляют около 1,3 млрд долларов и хранятся в Банке Англии.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Европейские страны отказаться от ультиматума с требованием объявить о новых выборах в стране в течение восьми дней.