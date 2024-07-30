Газ, стрельба и водометы. Венесуэлу охватили протесты против Мадуро: что происходит

В Венесуэле второй день протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе Николаса Мадуро, обеспечившего себе третий шестилетний срок. Оппозиция говорит о фальсификациях при подсчете голосов, а венесуэльские избиратели устроили массовые акции.

Детальнее о выборах в Венесуэле и массовых протестах в стране - собрало РБК-Украина в материале.

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Что известно о выборах в Венесуэле и их результатах

Национальный избирательный совет Венесуэлы (CNE), контролируемый действующим правительством, объявил после полуночи понедельника, что президент Николас Мадуро выиграл еще один срок, набрав 51% голосов. При этом CNE проигнорировала призывы опубликовать детальный подсчет, заявив, что сведение результатов якобы "было сломлено хакерами", и вместо этого организовало церемонию провозглашения его президентом до 2031 года. Сам Мадуро говорит, что в Венесуэле происходит "попытка снова совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера". До этого он заявил, что его победа - это "победа мира и справедливости", а незадолго до выборов утверждал, что страну ждет "кровавая баня", если он проиграет.

Оппозиция при этом выразила уверенность, что результаты выборов сфальсифицированы и отказалась признавать их. К тому же, опросы перед голосованием показывали большое преимущество оппозиционного кандидата Эдмунда Гонсалеса, который "официально" получил 44%. Так, по данным независимых экзитполов, на которые ссылается оппозиция, Гонсалес получил 73% голосов.

Фото: лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо и оппозиционный кандидат в президенты Эдмунд Гонсалес (Getty Images)

Он вместе с лидером оппозицией Марией Корина Мачадо, которой власти запретили баллотироваться, сообщили журналистам, что имеют более 70% протоколов подсчета, свидетельствующих о том, что оппозиционный кандидат имеет более чем вдвое больше голосов, чем Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн. , а Мадуро - 2,75 млн). Они призвали протестующих сохранять спокойствие и пригласили их мирно собраться в 11 утра во вторник, чтобы отпраздновать результаты.

Массовые протесты, стычки с полицией, жертвы и задержанные

Однако многотысячные протесты в Венесуэле вспыхнули после того, как Николаса Мадуро объявили победителем на президентских выборах. По информации СМИ, местные захватили международный аэропорт в Майкетии, а также снесли памятник бывшему президенту Уго Чавесу, известному своей диктаторской политикой (25 лет власти в Венесуэле находятся в руках "чавистов", той политической силы, жизнь которой и дал Чавес).

Примечательно, что с 2014 года в Венесуэле время от времени происходят акции против Мадуро и его правительства. В этот раз стихийные протесты начались по всей стране. Для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. Во время столкновений в стране погибли по меньшей мере два человека, еще 46 были задержаны, пишет AFP со ссылкой на правозащитников. Власти заявляют о 23 раненых военнослужащих, часть из которых были якобы ранены из огнестрельного оружия.

В некоторых городах страны отключен интернет. В столице Каракасе на улицах слышна стрельба. Протестующие прошли маршем Каракасом в центр столицы и к президентскому дворцу Мирафлорес. Впоследствии силовики применили слезоточивый газ для разгона толпы. Также в столице военные и полиция с водометами разгоняли митингующих, не допуская их ко дворцу. Венесуэльская правозащитная организация PROVEA сообщила, что вооруженные группы, поддерживающие Мадуро, стреляли в мирно проводивших акции демонстрантов.

Фото: в Венесуэле столкновения полиции и протестующих из-за результатов выборов (Getty Images)

"Я вышел на улицу, мы хотим свободы. Мы устали от этой власти, мы хотим перемен. Мы хотим быть свободными в Венесуэле", - цитирует Reuters одного из протестующих.

При этом вчера генеральная прокуратура Венесуэлы заявила, что "расследует вероятные попытки саботажа президентских выборов" без предоставления доказательств.

Венесуэла отзывает своих дипломатов из ряда "несогласных стран"

Девять стран Латинской Америки уже призвали к пересмотру выборов в Венесуэле - в частности, Панама, которая в знак протеста приостановила дипломатические отношения со страной.

Между тем, МИД Венесуэлы отзывает своих дипломатов из стран, не признавших итоги президентских выборов. Речь идет об Аргентине, Чили, Перу, Коста-Рике, Панаме, Доминикане и Уругвае. В частности, Financial Times пишет, что президент Аргентины Хавьер Милей отказался признать результаты, назвав их "избирательным мошенничеством", в то время как президент Чили Габриэль Борич сказал, что в них "трудно поверить".

Следует заметить, что режим Мадуро - давний союзник российского диктатора Владимира Путина и ключевой партнер РФ в Латинской Америке. Глава Кремля уже успел поздравить Мадуро с победой на выборах. Это сделали Китай, Иран и Куба.

США не исключают введения дополнительных санкций

Отметим, что США разорвали дипломатические отношения с Венесуэлой и закрыли свое посольство еще в 2019 году, поскольку обвиняли Мадуро в фальсификации предыдущих выборов. Реагируя на текущие события, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результаты выборов в Венесуэле не отражают волеизъявления венесуэльского народа.

"Используя репрессии и манипулируя выборами, а также объявляя победителя без получения полных данных о результатах голосования на каждом участке... представители Мадуро лишили какого-либо доверия объявленных ими результатов выборов", - заявил высокопоставленный представитель Белого дома в комментарии агентству Reuters.

Bloomberg при этом пишет, что Вашингтон исключает отмену санкций, действующих в отношении Венесуэлы, а также рассматривает возможность введения новых.

Кто такой Николас Мадуро и почему против него протестуют

Николас Мадуро, 61-летний бывший водитель автобуса и экс-министр иностранных дел, стал президентом после смерти своего предшественника Уго Чавеса в 2013 году. Его переизбрание в 2018 году не было признано США и другими странами, называющими его диктатором.

Фото: Николас Мадуро окончательно довел свою страну до полного политического и социально-экономического коллапса (Getty Images)

Многие избиратели в Венесуэле отчаялись из-за продолжения правления Мадуро на еще шесть лет. Поскольку за время, когда он у руля, экономика страны, богатой запасами нефти, пришла в упадок и столкнулась с коллапсом, массовой миграцией почти трети населения (более 7 миллионов венесуэльцев покинули страну в надежде на лучшую жизнь за ее пределами) и значительным ухудшением дипломатических отношений. Санкции, введенные США, ЕС и другими странами, дополнительно усложнили ситуацию, парализовав нефтяную промышленность Венесуэлы, которая и так находилась в затруднительном положении.