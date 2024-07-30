Газ, стрільба і водомети. Венесуелу охопили протести проти Мадуро: що відбувається

У Венесуелі другий день протести через результати президентських виборів , на яких влада заявила про перемогу Ніколаса Мадуро, який забезпечив собі третій шестирічний термін. Опозиція каже про фальсифікації при підрахунку голосів, а венесуельські виборці влаштували масові акції.

Детальніше про вибори у Венесуелі та масові протести в країні - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

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Що відомо про вибори у Венесуелі та їх результати

Національна виборча рада Венесуели (CNE), яку контролює чинний уряд, оголосила після опівночі понеділка, що президент Ніколас Мадуро виграв ще один термін, набравши 51% голосів. При цьому CNE проігнорувала заклики опублікувати детальний підрахунок, заявивши, що зведення результатів нібито "було зламано хакерами", і замість цього організувала церемонію проголошення його президентом до 2031 року. Сам Мадуро каже, що у Венесуелі відбувається "спроба знову здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру". До цього він заявив, що його перемога - це "перемога миру і справедливості", а незадовго до виборів стверджував, що на країну чекає "кривава баня", якщо він програє.

Опозиція при цьому висловила впевненість, що результати виборів є сфальсифікованими й відмовилася визнавати їх. До того ж опитування перед голосуванням показували велику перевагу опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса, який "офіційно" отримав 44%. Так, за даними незалежних екзитполів, на які посилається опозиція, Гонсалес отримав 73% голосів.

Фото: лідер венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо і опозиційний кандидат у президенти Едмундо Гонсалес (Getty Images)

Він разом із лідеркою опозицією Марією Коріна Мачадо, якій влада заборонила балотуватися, повідомили журналістам, що мають понад 70% протоколів підрахунку, які свідчать про те, що опозиційний кандидат має більш ніж удвічі більше голосів, ніж Мадуро (у Гонсалеса - 6,27 млн, а Мадуро - 2,75 млн). Вони закликали протестувальників зберігати спокій і запросили їх мирно зібратися об 11 ранку у вівторок, щоб відсвяткувати результати.

Масові протести, сутички з поліцією, жертви та затримані

Втім, багатотисячні протести у Венесуелі спалахнули після того, як Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах. За інформацією ЗМІ, місцеві захопили міжнародний аеропорт у Майкетії, а також знесли пам'ятник колишньому президентові Уго Чавесу, відомого своєю диктаторською політикою (25 років влада у Венесуелі перебуває в руках "чавістів", тієї політичної сили, життя якій і дав Чавес).

Примітно, що з 2014 року у Венесуелі час від часу спалахують акції проти Мадуро та його уряду. На цей раз стихійні протести почалися по всій країні. Для розгону протестувальників поліцейські застосували сльозогінний газ та гумові кулі. Під час сутичок у країні загинули щонайменше двоє людей, ще 46 було затримано, пише AFP з посиланням на правозахисників. Влада заявляє про 23 поранених військовослужбовців, частину з яких було нібито поранено з вогнепальної зброї.

У деяких містах країни вимкнено інтернет. У столиці Каракасі на вулицях чути стрілянину. Протестувальники пройшли маршем Каракасом до центру столиці та президентського палацу Мірафлорес. Утім згодом силовики застосували сльозогінний газ для розгону натовпу. Також у столиці військові та поліція з водометами розганяли мітингувальників, не допускаючи їх до палацу.

Венесуельська правозахисна організація PROVEA повідомила, що озброєні групи, які підтримують Мадуро, стріляли в демонстрантів, котрі мирно проводили акції.

Фото: у Венесуелі сутички поліції та протестувальників через результати виборів (Getty Images)

"Я вийшов на вулицю, ми хочемо свободи. Ми втомилися від цієї влади, ми хочемо змін. Ми хочемо бути вільними у Венесуелі", - цитує Reuters одного з протестувальників.

При цьому вчора генеральна прокуратура Венесуели заявила, що "розслідуватиме ймовірні спроби саботажу президентських виборів" без надання доказів.

Венесуела відкликає своїх дипломатів із низки "незгодних країн"

Дев'ять країн Латинської Америки вже закликали до перегляду виборів у Венесуелі - зокрема Панама, яка на знак протесту призупинила дипломатичні відносини з країною.

Тим часом МЗС Венесуели відкликає своїх дипломатів із країн, які не визнали підсумки президентських виборів. Мова йде про Аргентину, Чилі, Перу, Коста-Рику, Панаму, Домінікану та Уругвай. Зокрема, Financial Times пише, що президент Аргентини Хав'єр Мілей відмовився визнати результати, назвавши їх "виборчим шахрайством", тоді як президент Чилі Габріель Борич сказав, що в них "важко повірити".

Варто зауважити, що режим Мадуро - давній союзник російського диктатора Володимира Путіна та ключовий партнер РФ у Латинській Америці. Тож глава Кремля вже встиг привітати Мадуро із перемогою на виборах. Це зробили також Китай, Іран та Куба.

США не виключають введення додаткових санкцій

Зауважимо, що США розірвали дипломатичні відносини із Венесуелою та закрили своє посольство ще у 2019-му, оскільки звинувачували Мадуро у фальсифікації попередніх виборів. Реагуючи на поточні події, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що результати виборів у Венесуелі не відображають волевиявлення венесуельського народу.

"Використовуючи репресії та маніпулюючи виборами, а також оголошуючи переможця без отримання повних даних про результати голосування на кожній дільниці... представники Мадуро позбавили будь-якої довіри оголошених ними результатів виборів", - заявив високопоставлений представник Білого дому у коментарі агентству Reuters на умовах анонімності.

Bloomberg при цьому пише, що Вашингтон виключає скасування санкцій, які діють щодо Венесуели, а також розглядає можливість введення нових,

Хто такий Ніколас Мадуро і чому проти нього протестують

Ніколас Мадуро, 61-річний колишній водій автобуса та екс-міністр закордонних справ, став президентом після смерті свого попередника Уго Чавеса у 2013 році. Його переобрання у 2018 році не було визнано США та іншими країнами, які називають його диктатором.

Фото: Ніколас Мадуро остаточно довів свою країну до повного політичного та соціально-економічного колапсу (Getty Images)

Багато виборців у Венесуелі впали у відчай через продовження правління Мадуро на ще шість років. Оскільки за час, коли він біля керма, економіка країни, яка багата на запаси нафти, занепала та зіткнулася з колапсом, масовою міграцією майже третини населення (більше 7 мільйонів венесуельців покинули країну в надії на краще життя за її межами) та значним погіршенням дипломатичних відносин. Санкції, запроваджені США, ЄС та іншими країнами, додатково ускладнили ситуацію, паралізувавши нафтову промисловість Венесуели, яка й так перебувала у скрутному становищі.