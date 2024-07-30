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Выборы президента Венесуэлы: оппозиция заявила, что имеет доказательства фальсификаций

Вторник 30 июля 2024 08:20
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Выборы президента Венесуэлы: оппозиция заявила, что имеет доказательства фальсификаций Фото: президент Венесуэлы Николас Мадуро (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье, 28 июля, в Венесуэле прошли выборы президента, но их результаты называют спорными. Оппозиция заявила, что имеет достаточно доказательств мошенничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Мария Корина Мачадо, возглавляющая кампанию против президента Николаса Мадуро, в понедельник вечером сообщила сторонникам в предвыборном штабе своей партии, что у оппозиции достаточно протоколов голосования, чтобы доказать, что они выиграли выборы.

Вчера у них был доступ примерно к 40% из них, теперь же они говорят, что у них более 70%. Цифры показывают категорический и необратимый триумф: 6,2 млн голосов за оппозиционера Эдмундо Гонсалеса по сравнению с 2,8 млн за Мадуро.

Отметим, что тысячи венесуэльцев вышли на улицы Каракаса других городов Венесуэлы, чтобы выразить протест против того, что они называют мошеннической победой Мадуро. Гонгалес, стоявший рядом с Мачадо в столице страны, сказал, что хоть он и понимает возмущение людей, но необходимо спокойствие. По его словам, воля народа, выраженная в воскресном голосовании, будет соблюдена.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже отреагировал на спорные выборы президента в Венесуэле. По его словам, у Соединенных Штатов есть опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа.

Миллиардер Илон Маск также успел отреагировать на события. Бизнесмен назвал Мадуро "диктатором", а тот в ответ сказал, что Маск является угрозой для Венесуэлы.

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