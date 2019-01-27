У Венесуелі заявили, що дипломати залишили посольство США в Каракасі

Фото: прапори Венесуели і США (з відкритих джерел)

Співробітники венесуельської дипмісії у Вашингтоні почали повертатися до Венесуели

Працівники посольства Сполучених Штатів Америки у Венесуелі покинули диппредставництво в Каракасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Венесуели.

Також у міністерстві відзначили, що співробітники венесуельської дипмісії у Вашингтоні почали повертатися до Венесуели.

Згідно з повідомленням, виведення працівників дипломатичного представництва США було здійснено "у призначений строк".

У венесуельському МЗС заявили, що протягом 30 днів мають відбутися переговори про відкриття офісів зі взаємних інтересів у Каракасі та Вашингтоні, де могли б здійснюватися міграційні процедури та інші питання, що становлять двосторонній інтерес, "за суворого дотримання норм міжнародного права у разі розриву відносин між країнами".

Зазначимо, раніше на сайті Держдепу з'явилося повідомлення, що США відкликають частину своїх дипломатів sз посольства в столиці Венесуели - Каракасі. Посольство повинні були залишити співробітники, які не відповідають за важливу діяльність, але припиняти роботу дипломатичної місії не планувалося.

Нагадаємо, військовий аташе Венесуели в Сполучених Штатах Хосе Луїс Сільва заявив, що розриває відносини з урядом президента Ніколаса Мадуро і заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.