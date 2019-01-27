ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Венесуелі заявили, що дипломати залишили посольство США в Каракасі

Новини » Політика    27.01.2019 - 02:48
У Венесуелі заявили, що дипломати залишили посольство США в Каракасі
Фото: прапори Венесуели і США (з відкритих джерел)

Співробітники венесуельської дипмісії у Вашингтоні почали повертатися до Венесуели

Працівники посольства Сполучених Штатів Америки у Венесуелі покинули диппредставництво в Каракасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Венесуели.

Також у міністерстві відзначили, що співробітники венесуельської дипмісії у Вашингтоні почали повертатися до Венесуели.

Згідно з повідомленням, виведення працівників дипломатичного представництва США було здійснено "у призначений строк".

У венесуельському МЗС заявили, що протягом 30 днів мають відбутися переговори про відкриття офісів зі взаємних інтересів у Каракасі та Вашингтоні, де могли б здійснюватися міграційні процедури та інші питання, що становлять двосторонній інтерес, "за суворого дотримання норм міжнародного права у разі розриву відносин між країнами".

Зазначимо, раніше на сайті Держдепу з'явилося повідомлення, що США відкликають частину своїх дипломатів sз посольства в столиці Венесуели - Каракасі. Посольство повинні були залишити співробітники, які не відповідають за важливу діяльність, але припиняти роботу дипломатичної місії не планувалося.

Нагадаємо, військовий аташе Венесуели в Сполучених Штатах Хосе Луїс Сільва заявив, що розриває відносини з урядом президента Ніколаса Мадуро і заявив про визнання Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

Військовий аташе Венесуели в США визнав Гуайдо тимчасовим президентом Помпео закликав інші країни визнати Гуайдо президентом Венесуели
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэладипломаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся