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США відкликають з Венесуели частину своїх дипломатів

Новини » Політика    25.01.2019 - 06:24
США відкликають з Венесуели частину своїх дипломатів
Фото прапори Венесуели і США (з відкритих джерел)

США прийняли таке рішення після закриття посольства Венесуели

Сполучені Штати відкликають частину своїх дипломатів з посольства в столиці Венесуели - Каракасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державного департаменту.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Держдепу. З посольства поїдуть співробітники, які не відповідають за важливу діяльність. Дипломатична місія при цьому продовжить роботу.

Нагадаємо, таке розпорядження Вашинготона з'явилося після того, як президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про закриття посольства і всіх консульств Венесуели в США. Перед цим Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з Вашингтоном через спроби державного перевороту в країні. Також президент Венесуели дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну.

Зазначимо, в ніч на 23 січня лідер опозиції і голова парламенту Венесуели Хуан Гуаидо проголосив себе президентом країни. Його підтримали США і Канада і низка країн Латинської Америки. На противагу цьому на бік Ніколаса Мадуро, який нещодавно знову став президентом країни, сталии Куба і Болівія, а також Росія, Туреччина і Китай.

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