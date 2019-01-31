У Венесуелі затримали іспанських журналістів

МЗС Іспанії наполягає на негайному звільненні затриманих репортерів

Правоохранители и спецслужбы Венесуэлы задержали нескольких иностранных журналистов, которые освещали протесты оппозиции против власти президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, среди задержанных сотрудники испанского агентства новостей EFE и французского телеканала TF1.

В представительстве EFE в Венесуэле сообщили, что сначала задержали фоторепортера агентства, который родом из Колумбии, и его водителя. Задержание произошло именно тогда, когда журналист освещал ход акции протеста венесуэльской оппозиции.

Впоследствии сотрудники спецслужб Венесуэлы задержали в гостинице еще одного репортера EFE, который имеет испанское гражданство, а также телевизионную продюсерку испанского информагентства.

В свою очередь, в министерстве иностранных дел Испании отметили, что требуют "немедленного" освобождения задержанных работников СМИ.

Ранее РБК-Украина писало о задержание двух французских журналистов в Венесуэле.

По данным Национального союза работников прессы Венесуэлы (SNTP), оказалось, что оба французских журналиста находятся в Дворце Мирафлорес с полудня 29 января. Также с ними задержан венесуэльский продюсер Роландо Родригес.

Также сообщалось, что оппозиция Венесуэлы проводила тайные встречи с военными и силовиками с целью договориться о прекращении военной поддержки президента страны Николаса Мадуро.