Опозиція Венесуели таємно зустрічалася з військовими і силовиками

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

В. о. президента країни Хуан Гуайдо намагається домовитися про припинення військової підтримки Мадуро

Опозиція Венесуели проводила таємні зустрічі з військовими і силовиками з метою домовитися про припинення військової підтримки президента країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The New York Times.

Як написав у статті для газети лідер опозиції Венесуели, спікер національних зборів Хуан Гуайдо, виконуючий обов'язки президента країни, він звернувся до військових за підтримкою в боротьбі проти Мадуро.

За словами Гуайдо, він і його прихильники накреслили три стратегічні пункти в "дорожній карті" на шляху до демократії - кінець узурпації, перехідний уряд і вільні вибори.

"Припинення військової підтримки Мадуро має вирішальне значення для забезпечення зміни уряду, і більшість військовослужбовців згодні з тим, що поточні страждання країни нестерпні", - написав Гуайдо.

Відзначимо, що раніше армія Венесуели заявила про підтримку чинного президента країни Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, США дозволили лідеру венесуельської опозиції отримати контроль над деякими активами її уряду і центробанку.