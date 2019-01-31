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У Венесуелі заарештували двох французьких журналістів

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 01:05
У Венесуелі заарештували двох французьких журналістів
Фото: протести у Венесуелі (twitter.com/sntpvenezuela)

Журналісти робили у Венесуелі доповідь про гіперінфляції

У Венесуелі були заарештовані двоє французьких журналістів, повідомляє посольство Франції в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Як повідомили в канцелярії міністра закордонних справ, Франція запросила право на консульський захист у відповідності з Віденською конвенцією та право на відвідання.

За даними Національної спілки працівників преси Венесуели (SNTP), з'ясувалося, що два французьких журналіста знаходяться у Палаці Мірафлорес з полудня 29 січня. Також з ними затриманий венесуельський продюсер Роландо Родрігес.

"Іноземні репортери і були присутні на мітингу, запланованому біля Президентського палацу у вівторок, і з тих пір контакт з ними був втрачений. Вони у Венесуелі робили доповідь про гіперінфляції", - повідомляє союз.

Нагадаємо, Німеччина визнала парламент Венесуели єдиним легітимним інститутом. У Німеччині вважають, що президент Венесуели Ніколас Мадуро "контролює всі інститути країни", що дає йому можливість "домінувати на виборах і фальсифікувати їх".

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