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Європарламент закликав ввести санкції щодо активів Венесуели за кордоном

Новини » Політика    28.03.2019 - 22:14
Європарламент закликав ввести санкції щодо активів Венесуели за кордоном
Ілюстративне фото (twitter.com/Europarl_EN)

ЄП закликав до санкцій щодо активів незаконних держорганів Венесуели за кордоном

Європейський парламент закликав до введення додаткових санкцій стосовно зарубіжних державних венесуельських активів. Про це йдеться в резолюції ЄП, прийнятій більшістю голосів у четвер в ході пленарної сесії, йдеться на сайті парламенту.

ЄП закликав до нових санкцій щодо активів незаконних державних органів Венесуели за кордоном.

"Закликає до додаткових санкцій щодо активів незаконних державних органів за кордоном та осіб, відповідальних за порушення прав людини і репресії. Вважаємо, що влада ЄС повинні відповідно обмежити пересування цих осіб, а також їх найближчих родичів і заморозити їх активи і візи", - йдеться в резолюції.

Євродепутати наголосили на необхідності визнання всіма країнами Євросоюзу Хуана Гуайдо в якості "законного тимчасового президента Венесуели, а також призначених їм дипломатичних представників.

Європарламент висловив підтримку плану Гуайдо щодо створення перехідного уряду і проведення дострокових президентських виборів. Також ЄП заявляє про свою позицію на користь мирного врегулювання для країни шляхом проведення вільних, транспарентних і користуються довірою президентських виборів на основі встановленого графіка, справедливих умов для всіх учасників", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше США ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови.

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