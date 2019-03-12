У Венесуелі ввели режим НС

Режим НС введено на тлі відключень електроенергії

Парламент Венесуэлы принял решение о введении в стране чрезвычайного положения на фоне масштабного отключения электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

Сообщается, что к данным мерам призвал лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Необходимость режима ЧП он объяснил гибелью людей из-за отключения электричества.

Отмечено, что режим ЧП позволяет президенту Венесуэлы перераспределять на борьбу с чрезвычайными ситуациями экономические и военные ресурсы.

Кроме того, Гуайдо призвал граждан 12 марта "выйти на улицы".

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек.

Ранее 21 из 23 штатов Венесуэлы остался без энергоснабжения. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.