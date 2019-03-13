У Венесуелі виникли перебої з питною водою

Венесуельці добувають забруднену воду з річок та інших водойм

В Венесуэле из-за продолжительного отключения электроэнергии возникли перебои в системе водоснабжения ряда городов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов, в некоторых местах питьевую воду можно купить только за доллары.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в связи с отсутствием в стране электричества объявил, что во вторник и среду школы останутся закрытыми.

По данным временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо, с начала отключения электричества скончались уже 20 пациентов с заболеваниями почек, которым врачи не смогли своевременно провести процедуру диализа.

Кроме того, утром во вторник, 12 марта, в пригороде Каракаса Барута произошел взрыв на электростанции. По словам Гуайдо, в трех из четырех трансформаторов, обслуживающих данный район Каракаса, произошло короткое замыкание, восстановить трансформаторы не удалось.

Напомним, парламент Венесуэлы принял решение о введении в стране чрезвычайного положения на фоне масштабного отключения электроэнергии.