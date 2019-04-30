У Венесуелі збільшили мінімальну зарплату в два рази

Уряд Венесуели прийняв рішення підвищити розмір мінімальної зарплати з 18 тис. до 40 тис. суверенних боліварів (близько 8 доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Nacional.

Крім того, деяким венесуельцям будуть доплачувати надбавку в розмірі 25 тис. суверенних боліварів.

У січні поточного року мінімальну зарплату в Венесуелі збільшили на 300%. Протягом минулого року вона піднімалася п'ять разів.

"Через сумніви щодо коригування мінімальної заробітної плати та інших пільг, оголошених Ніколасом Мадуро, я публікую фотографії з "Офіційної газети", - заявив депутат установчих національних зборів Франсиско Торреальба на своїй сторінці в Twitter.

#FelizLunes Por las dudas que sobre el tema de ajuste del Salario Mínimo Nacional y otros Beneficios anunciados por el Compatriota Bolivariano Trabajador Presidente y Comandante en Jefe @NicolasMaduro procedo a publicar Las fotos de la #GacetaOficial #OEAPalCarajo pic.twitter.com/GSUm4Cs0Sx — Francisco Torrealba (@torrealbaf) 29 квітня 2019 р.

Нагадаємо, в 2018 році президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про деномінації валюти у співвідношенні 100 тис. до 1. Нова валюта отримала назву суверенний болівар.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо заявив, що сподівається на допомогу переможців парламентських виборів в Іспанії у вирішенні венесуельського кризи. За словами Гуайдо, дострокові парламентські вибори в Іспанії є "торжеством демократії". Він додав, що сподівається на допомогу іспанської влади для вирішення кризової ситуації у Венесуелі.

Крім того, Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про вихід країни із Організації американських держав (ОАД).За словами Мадуро, Венесуела ніколи не повернеться до складу цієї організації і назвав ОАД "міністерством колоній США".