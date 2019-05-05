У Венесуелі розбився військовий вертоліт, є жертви

У Венесуелі в штаті Міранда розбився військовий вертоліт, в результаті чого загинули сім людей, які були на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету El Nacional.

Наголошується, що вертоліт належав Збройним силам Венесуели. Всі загиблі були офіцерами. Загинули троє капітанів, двоє майоров і двоє підполковників.

В даний час інформації про причини авіакатастрофи не оприлюднено. Вертоліт впав на землю біля вертолітного майданчика в Оріпото.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. Загинули двоє пілотів.

РБК-Україна писало, що в Болгарії поблизу населеного пункту Оризари сталася аварія приватного легкомоторного літака. За словами очевидців, у літака в польоті відірвалося крило. Загинули двоє людей.

Крім того, на початку травня на Гавайських островах в результаті аварії туристичного вертольота загинули люди.