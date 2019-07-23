У Венесуелі знову сталося масштабне відключення електроенергії

У столиці Венесуели Каракасі 22 липня відбулося нове масштабне відключення електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Відключення торкнулися більшої частини міста, було зупинено рух метро, чрез що центральні вулиці були перекриті пробками. За неофіційними даними, постачання електроенергією порушено 14 з 23 штатів країни

Глава Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив в атаці на енергетичний комплекс країни неназваних "терористів", які порушили роботу гідроелектростанції на півдні, яка виробляє більшу частину споживаного у Венесуелі електрики.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо, навпаки, звинуватив у події режим Мадуро, заявивши, що причиною відключень став знос електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатне обслуговування і корупції.

Нагадаємо, в період з листопада 2018 року по лютий 2019 року через проблеми з електроенергією у Венесуелі загинуло 79 осіб. Зокрема, через масштабні проблеми з електропостачанням у Венесуелі навесні загинули щонайменше 15 пацієнтів медустанов. Люди загинули через неможливість проведення процедури гемодіалізу в результаті відсутності електроенергії.