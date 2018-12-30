ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Венесуелі сталася ДТП за участю 13 автомобілів

Новини » Надзвичайні події    30.12.2018 - 04:33
У Венесуелі сталася ДТП за участю 13 автомобілів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Більше 30 людей постраждали через масштабну аварію

Щонайменше одна людина загинула і 34 постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю 13 автомобілів у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на газету El Universal.

Як повідомляється, інцидент стався в суботу вранці на шосе в північному штаті Міранда. Автобус врізався у кілька автомобілів, що стояли поруч. В результаті ДТП одна людина загинула на місці, 34 отримали різні травми і були доставлені в найближчі лікарні.

Крім того, власті почали розслідування причин події. За словами очевидців, в автобуса відмовили гальма.

Нагадаємо, раніше в суботу одна людина загинула, ще 23 отримали травми після того, як приватний мікроавтобус перекинувся в суботу при русі по одній з доріг в Шотландії.

Як повідомляється, інцидент стався недалеко від населеного пункту Лаудер в шотландському окрузі Скоттиш-Бордерс.

Зазначено, що один чоловік загинув на місці. Водій і 22 пасажири були госпіталізовані. Поліція з'ясовує обставини події.

У Китаї на вугільній шахті сталася аварія В одній з військових частин Південного регіону стався вибух
Новини України ДТПаварияВенесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся