У Венесуелі сталася ДТП за участю 13 автомобілів

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Більше 30 людей постраждали через масштабну аварію

Щонайменше одна людина загинула і 34 постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю 13 автомобілів у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на газету El Universal.

Як повідомляється, інцидент стався в суботу вранці на шосе в північному штаті Міранда. Автобус врізався у кілька автомобілів, що стояли поруч. В результаті ДТП одна людина загинула на місці, 34 отримали різні травми і були доставлені в найближчі лікарні.

Крім того, власті почали розслідування причин події. За словами очевидців, в автобуса відмовили гальма.

Нагадаємо, раніше в суботу одна людина загинула, ще 23 отримали травми після того, як приватний мікроавтобус перекинувся в суботу при русі по одній з доріг в Шотландії.

Як повідомляється, інцидент стався недалеко від населеного пункту Лаудер в шотландському окрузі Скоттиш-Бордерс.

Зазначено, що один чоловік загинув на місці. Водій і 22 пасажири були госпіталізовані. Поліція з'ясовує обставини події.