В Венесуэле произошло ДТП с участием 13 автомобилей

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Более 30 человек пострадали из-за масштабной аварии

По меньшей мере один человек погиб и 34 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 13 автомобилей в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Universal.

Как сообщается, инцидент произошел в субботу утром на шоссе в северном штате Миранда. Автобус врезался в несколько стоящих автомобилей. В результате ДТП один человек погиб на месте, 34 получили различные травмы и были доставлены в ближайшие больницы.

Кроме того, власти начали расследование причин происшествия. По словам очевидцев, у автобуса отказали тормоза.

Напомним, ранее в субботу один человек погиб, еще 23 получили травмы после того, как частный микроавтобус перевернулся в субботу при движении по одной из дорог в Шотландии.

Как сообщается, инцидент произошел недалеко от населенного пункта Лодер в шотландском округе Скоттиш-Бордерс.

Отмечено, что один мужчина погиб на месте. Водитель и 22 пассажира были госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.