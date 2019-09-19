У Венесуелі стався вибух, є постраждалі

У столиці Венесуели Каракасі стався вибух, в результаті якого постраждали щонайменше дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету El Nacional.

Як повідомляється, інцидент стався в четвер вранці, 20 вересня, в ресторані, розташованому в районі Лас-Мерседес на сході Каракаса. В результаті вибуху постраждали двоє співробітників закладу, які з опіками були доставлені в найближчу лікарню.

За попередньою інформацією, вибух міг статися через витік газу.

Влада розпочала розслідування інциденту.

#19Sep Fuerte explosión en reconocido establecimiento de comida de la calle New York de las Mercedes, deja un herido que fue trasladado al hospital Domingo Luciani. Las autoridades se encuentran en el lugar. Fotos: Cortesía #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/sVRSfyMKIy — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) September 19, 2019

#LasMercedes 4) Más videos tras la explosión en local en Las Mercedes /Video: Lysaura Fuentes pic.twitter.com/MZZ30ntniu — Lysaura Fuentes (@lysaurafuentes) September 19, 2019

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Венесуелі в порту Ла-Гуайра стався вибух на заводі по виробництву кругляка.У Міністерстві транспорту повідомили, що морські вогнеборці проводили роботи з гасіння пожежі, яка виникла в результаті потужного вибуху.

Крім того, в Стамбулі стався вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали двоє пожежників і кілька працівників підприємства.