У Венесуелі в порту стався вибух

Фото: місце вибуху (twitter.com/inea_venezuela/)

Вибух стався на заводі з виробництва гальки

Національний інститут водних просторів Венесуели повідомив, що в порту Ла-Гуайра стався вибух на заводі з виробництва кругляка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Albertonews.

Повідомляється, що вибух у порту стався в другій половині дня, 27 січня. У Міністерстві транспорту розповіли, що морські пожежники проводять роботи з гасіння пожежі, яка виникла в результаті потужного вибуху.

" Ситуація в даний час знаходиться під контролем", - заявили в Міністерстві транспорту.

В даний час інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в голландському місті Гаага стався вибух будинку. Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу, рятувальники провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, оскільки існує ймовірність подальшого обвалення.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху постраждало щонайменше 9 осіб. Всі 9 осіб, постраждалих в результаті обвалення при вибуху, були доставлені в 7 міських лікарень.