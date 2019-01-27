ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Венесуелі в порту стався вибух

Новини » Надзвичайні події    27.01.2019 - 21:55
У Венесуелі в порту стався вибух
Фото: місце вибуху (twitter.com/inea_venezuela/)

Вибух стався на заводі з виробництва гальки

Національний інститут водних просторів Венесуели повідомив, що в порту Ла-Гуайра стався вибух на заводі з виробництва кругляка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Albertonews.

Повідомляється, що вибух у порту стався в другій половині дня, 27 січня. У Міністерстві транспорту розповіли, що морські пожежники проводять роботи з гасіння пожежі, яка виникла в результаті потужного вибуху.

"Ситуація в даний час знаходиться під контролем", - заявили в Міністерстві транспорту.

В даний час інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в голландському місті Гаага стався вибух будинку. Аварійні служби підозрюють, що можливою причиною руйнувань будинків міг стати вибух газу, рятувальники провели евакуацію мешканців сусідніх будинків, оскільки існує ймовірність подальшого обвалення.

Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху постраждало щонайменше 9 осіб. Всі 9 осіб, постраждалих в результаті обвалення при вибуху, були доставлені в 7 міських лікарень.

В Іраку в результаті двох терактів загинули 4 людини У Мексиці кількість жертв вибуху на бензопроводі сягнула 114
Новини України ВенесуэлаВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся