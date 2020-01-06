У Венесуелі стався "парламентський переворот"

Суперник лідера опозиції і тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і прихильник офіційної влади країни Луїс Парра 5 січня оголосив себе новим головою парламенту, тим самим, змістивши Гуайдо з посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Опозиція назвала подію "парламентським переворотом" і заявила, що на сесії не було необхідного кворуму.

Депутати від опозиції, яка представляє більшість у Національній асамблеї, не змогли потрапити в парламент країни, заблокований силовиками і провели свої збори в будівлі редакції місцевої газети. На цьому зібранні Гуайдо був знову проголошений головою Національної асамблеї.

Як повідомляє Telesur, президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав законним призначення нового керівництва парламенту на чолі з депутатом Луїсом Паррой.

"Національна асамблея провела засідання у відповідності з конституцією в будівлі парламенту. Було обрано нове керівництво, яке складається з опозиції, на чолі з депутатом Луїсом Паррой", - сказав він.

На думку Мадуро, депутати повстали проти "корумпованого" Гуайдо.

Нагадаємо, Національна Асамблея Венесуели, очолювана опозицією, схвалила зміну правила, яке дозволить законодавцям у вигнанні голосувати на сесіях.

Опозиція припускає, що це правило зміцнить шанси Хуана Гуайдо на переобрання на пост глави зборів 5 січня після того, як майже два десятки законодавців залишили країну або переховуються.

Це сталося після того, як в цьому році вони були позбавлені імунітету, що дозволяэ їх кримінальне переслідування.

Раніше Генеральна прокуратура Венесуели порушила кримінальну справу стосовно лідера опозиції Хуана Гуайдо, який в кінці січня оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави.