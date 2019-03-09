У Венесуелі проходять масові акції протесту

Між протестувальниками і правоохоронцями відбувалися зіткнення

В венесуэльской столице Каракасе проходят массовые демонстрации против президента страны Николаса Мадуро, на которые вышли тысячи человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что правоохранители пытаются мешать демонстрантам и перегородили в нескольких местах дорогу в результате чего произошли столкновения. Во время стычек полиция задействовала слезоточивый газ.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к демонстрантам и призвал не сдаваться до тех пор, "пока мы не обретем свободу".

"Они думают, что могут запугать нас, но собравшиеся на улице люди преподнесут им сюрприз", - заявил Гуайдо.

В то же время проходят акции на поддержку действующего президента Николаса Мадуро, который назвал участников протеста "антиимпериалистами".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что блэкаут в Венесуэле длится вторые сутки. Критическая ситуация наблюдается в клиниках, которые не обеспеченны собственными электрогенераторами.