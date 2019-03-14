У Венесуелі полностю відновили роботу електромереж

Влада заявила, що електрику відновлено майже на 100% території Венесуели

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил о полном восстановлении работы электросетей на всей территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pitazo.

Как сказал Родригес в эфире государственного телевидения, энергосистема работает с перебоями только в некоторых секторах муниципалитетов Барута и Эль-Атильо, где был зафиксирован взрыв электрических подстанций. Этот инцидент уже назвали актами саботажа.

"Служба была восстановлена в более чем 70% из этих областей, но есть все еще остаток, который, как мы надеемся, будет решен в ближайшие несколько часов", - сказал министр.

Отметим, блэкаут в Венесуэле длился с 7 марта 2019 - тогда без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов страны.

Напомним, ранее вследствие отключения электричества парламент Венесуэлы принял решение о введении в стране чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек.