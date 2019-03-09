У Венесуелі за весь період відключень електрики загинуло 79 осіб

21 з 23 штатів Венесуели залишився без енергопостачання

Из-за проблем с электричеством в Венесуэле с ноября 2018 по февраль 2019 года скончались 79 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter депутата Национальной ассамблеи Хосе Мануэля Оливареса.

Он отметил, что еще два человека погибли из-за массового отключения электричества в четверг.

"Последний национальный опрос больниц подтвердил, что в медицинских учреждениях из-за проблем с электричеством скончались 79 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в четверг вечером 21 из 23 штатов Венесуэлы остался без энергоснабжения. Сбой произошел и в столице Каракасе, где из-за отключения электричества перестало работать метро.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венесуэле начались масштабные перебои с электроснабжением в большей части страны.

Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас. Национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты могут расширить санкции в отношении банков Венесуэлы, которые поддерживают президента страны Николаса Мадуро.