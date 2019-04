У Венесуелі обмежили доступ до соцмереж після звернення Гуайдо до військових

У Венесуэлі обмежили доступ до окремих соціальних мереж після появи повідомлення лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо про повстання групи військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неурядової організації (НУО) NetBlocks, яка займається моніторингом блокувань в інтернеті.

"Багато інтернет-сервіси були обмежені у Венесуелі на тлі військового повстання на підтримку операції "Свобода", - йдеться на сторінці організації в Twitter.

За даними NetBlocks, у Венесуелі, зокрема, не доступні Twitter і Periscope.

Urgent: Multiple internet services restricted in #Venezuela amid military-supported uprising following #OperacionLibertad calls; incident ongoing - follow live article for updates #KeepItOn #30Abr https://t.co/9qTM20Ps62 pic.twitter.com/Nc1WD1xOO7