У Венесуелі обмежили доступ до соцмереж після звернення Гуайдо до військових

У Венесуэлі обмежили доступ до окремих соціальних мереж після появи повідомлення лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо про повстання групи військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неурядової організації (НУО) NetBlocks, яка займається моніторингом блокувань в інтернеті.

"Багато інтернет-сервіси були обмежені у Венесуелі на тлі військового повстання на підтримку операції "Свобода", - йдеться на сторінці організації в Twitter.

За даними NetBlocks, у Венесуелі, зокрема, не доступні Twitter і Periscope.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що військові у Венесуелі висловили готовність допомогти опозиції у поваленні президента країни Ніколаса Мадуро.

Крім того, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що сподівається на допомогу переможців парламентських виборів в Іспанії у вирішенні кризи в країні. За словами оппозиционого лідера, дострокові парламентські вибори в Іспанії є "торжеством демократії".

Повідомляється, що у Венесуелі 1 травня заплановані масові протести, які стануть "найбільшим маршем в історії Венесуели", а також "остаточним етапом" спроби Гуайдо вступити на посаду, щоб призначити нові вибори.