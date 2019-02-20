Венесуела закрила кордон з кількома Карибськими островами

Опозиціонер Гуайдо раніше заявив про намір доставити гуманітарну допомогу в країну через острів Кюрасао

Власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро приняли решение закрыть морскую границу с несколькими островами в Карибском море накануне доставки в страну иностранной гуманитарной помощи. Об этом сообщил вице-адмирал венесуэльской армии Кинтеро Мартинес, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Закрытие блокирует движение лодок и самолетов между западным венесуэльским прибрежным штатом Фалькон и островами Аруба, Бонайре и Кюрасао.

Вице-адмирал не уточнил, по какой причине было закрыто авиационное и морское сообщение с Нидерландскими Антильскими островами, но известно, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее заявил о намерении доставить гуманитарную помощь в страну через Кюрасао.

В то же время Мадуро отклонил предложения об иностранной помощи, отрицая наличие повсеместного дефицита и настаивая на том, что экономические проблемы страны являются результатом санкций Вашингтона.

Также отмечается, что министр обороны Владимир Падрино в телевизионной передаче во вторник заявил, что венесуэльские войска будут оставаться вдоль границ страны для предотвращения территориальных нарушений.

Напомним, 17 февраля три самолета из США с гуманитарной помощью для Венесуэлы приземлились в приграничном колумбийском городе Кукута, где расположен один из центров распределения таких грузов.